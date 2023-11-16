Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης από ομάδες Ρομά που διαμαρτύρονται για το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου το περασμένο Σάββατο στη Βοιωτία από όπλο αστυνομικού.



Στον Ασπρόπυργο στη συμβολή της λεωφόρου ΝΑΤΟ και Μεγαρίδος ομάδα Ρομά επιτέθηκε με πέτρες σε πυροσβεστικό όχημα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός πυροσβέστη.



Λίγο αργότερα επίσης στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ύψος της οδού Τριγώνη έβαλαν φωτιές σε λάστιχα και κάδους και πέταξαν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις.

Επεισόδια ξέσπασαν και στο Μενίδι από ομάδα ατόμων έβαλε φωτιές στο οδόστρωμα στην οδό Κύπρου.



Νωρίτερα ομάδα Ρομά επιχείρησε να κλείσει τη Μεσογείων στο ύψος του Νομισματοκοπείου. Αρχίσαν να καίνε λάστιχα και να στήνουν οδοφράγματα.

Ωστόσο στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της αστυνομίας οι οποίες χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να επιστρέψουν στο γειτονικό καταυλισμό.

Επεισόδια ξέσπασαν όμως και στα Εξάρχεια στην οδό Ναυαρίνου όπου λίγο πριν τις 11:00 άγνωστοι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στην περιοχή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.



Ο τραυματίας αστυνομικός έχει μεταφερθεί στο 401 στρταιωτικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φέρει εγκαύματα στο χέρι.

Πηγή: skai.gr

