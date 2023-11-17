Σήμερα είναι του Αγίου Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Γιορτάζουν: Γεννάδιος, Γενάδιος
Πηγή: skai.gr
- Επεισόδια στον Ασπρόπυργο: Ρομά πέταξαν πέτρες σε πυροσβεστικό όχημα - Τραυματίστηκε ελαφρά πυροσβέστης
- Τα μέτρα για το Πολυτεχνείο: Επί ποδός τουλάχιστον 5.000 αστυνομικοί - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Προκριματικά Euro 2024: Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας στη Σόφια - Δείτε βίντεο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.