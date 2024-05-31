Νετανιάχου: Η πρόταση μας για Γάζα επιτρέπει επιστροφή ομήρων και εξόντωση Χαμάς

Το Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι ο πόλεμος του στη Γάζα θα συνεχιστεί μέχρι την εξόντωση της Χαμάς.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ είχε εξουσιοδότησε τους διαπραγματευτές να παρουσιάσουν μια συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε λεπτομέρειες ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός σε τρεις φάσεις το οποίο, όπως είπε, είχε προταθεί από το Ισραήλ.

"Η ισραηλινή κυβέρνηση είναι ενωμένη στην επιθυμία για την επιστροφή των ομήρων μας το συντομότερο δυνατό και εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου", τονίζεται στην ανακοίνωση.

"Κατά συνέπεια, ο πρωθυπουργός εξουσιοδότησε τη διαπραγματευτική ομάδα να παρουσιάσει ένα προσχέδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου, επιμένοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων μας και της καταστροφής του στρατού της Χαμάς και των κυβερνητικών δυνατοτήτων της".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.