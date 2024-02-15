Συνεχίζονται οι καταβολές του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων στις 12 Ιανουαρίου 2024 και των σχετικών διασταυρώσεων που έγιναν από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα, πραγματοποιήθηκαν νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου πιστώθηκαν 1.013.993 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, καταβλήθηκαν 323.778 ευρώ σε 94 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Παράλληλα, διενεργήθηκαν πληρωμές 690.215 ευρώ προς 117 δικαιούχους πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 154,94 εκατ. ευρώ προς 45.292 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Η διαδικασία διασταυρώσεων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου, στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νέες καταβολές.

Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα arogi.gov.gr έχει ανοίξει για τον δεύτερο κύκλο πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

