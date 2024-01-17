Όλοι Μαζί Μπορούμε: Δενδροφύτευση στο Χέρωμα Βάρης, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί, να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η επόμενη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, στο Χέρωμα Βάρης.

Το σημείο συνάντησης είναι επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, στη Βάρη, στις 11 το πρωί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν το λεωφορείο 171 από το σταθμό μετρό της Αργυρούπολης και να κατέβουν στη στάση Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟ, η οποία βρίσκεται κοντά στο σημείο της δράσης.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, βραδύκαυστα & πλατύφυλλα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Πηγή: skai.gr

