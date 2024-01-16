Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7.20 το πρωί.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 16 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Λεωνιδίου και είχε εστιακό βάθος 14,5 χλμ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αργολίδα, την Κορινθία, στα νησιά του Αργοσαρωνικού και στην Αττική.

Είχαν προηγηθεί έξι μικρότεροι σεισμοί, από 1,8 έως 3,3 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην περιοχή.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Είπε ότι η περιοχή είναι χαμηλής σεισμικότητας και πρόσθεσε ότι θα παρακολουθούμε το φαινόεμνο για τις επόμενες ώρες.

Η αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας αποφασίστηκε από τον δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας, Εμμανουήλ Δολιανίτη. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα για προληπτικούς λόγους, και μέχρι στιγμής, όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές.

Κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος μετά την σεισμική δόνηση προχώρησαν σε περιπολίες για να εξετάσουν αν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα, χωρίς σύμφωνα με την Πυροσβεστική να έχει αναφερθεί κάποια ζημιά.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ο σεισμός έγινε αισθητός ωστόσο δεν έχει υπάρξει αναφορά για κάποια ζημιά.

