Αγωνία επικρατεί στο χωριό Πλουτοχώρι του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων από όπου παρασύρθηκε το αυτόκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα και παρασύρθηκε από χείμαρρο.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ilialive.gr οι έρευνες της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής έχουν αποβεί άκαρπες

Στις έρευνες, το έργο των οποίων η ισχυρή βροχόπτωση καθιστά ιδιαίτερα δύσκολο, επιχειρεί η Ομάδα Ορμητικών Νερών της 6ης ΕΜΑΚ με 4 άτομα και η Ο.Υ.Δ. με 4 δύτες της Μονάδας, ενώ στο συμβάν μεταβαίνει επίσης και η ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ με 7 άτομα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το ζευγάρι φαίνεται να επιχείρησε να διασχίσει το γεφύρι στην είσοδο του χωριού και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Τριάντα μέτρα πριν τη γέφυρα, τα νερά οδήγησαν το όχημα στην αριστερή πλευρά του δρόμου όπου σφήνωσε πάνω σε ένα κράσπεδο, με αποτέλεσμα να μην ανοίγει η πόρτα του οδηγού. Η πίεση του νερού ήταν τέτοια που δεν επέτρεπε όμως ούτε την πόρτα της συνοδηγού να ανοίξει.

Άμεσα ζήτησαν βοήθεια και μεγάλα οχήματα του δήμου ξεκίνησαν για το σημείο. Ωστόσο, το κράσπεδο δεν άντεξε την πίεση, έσπασε και το αυτοκίνητο έπεσε στον χείμαρρο.

Το αυτοκίνητο λίγο πριν χαθεί στον χείμαρρο

Ορισμένοι κάτοικοι του χωριού πρόλαβαν και είδαν το αυτοκίνητο πριν χαθεί στα ορμητικά νερά και τράβηξαν φωτογραφία, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να προσφέρουν κάποια βοήθεια

