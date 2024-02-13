Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, Λεωνίδα Γρηγοράκο

Πλήθος κόσμου είπε το πρωί της Τρίτης το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ Λεωνίδα Γρηγοράκο ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών την περασμένη Παρασκευή.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά και απλός κόσμος αποχαιρέτησε τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κεφαλάρι Κηφισιάς. Στον Ιερό Ναό για το τελευταίο «αντίο» έφτασε και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, και άλλα στελέχη του κόμματος.

Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

Όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του το μνημόσυνο των 40 ημερών θα τελεστεί στην Σπάρτη.

Πηγή: skai.gr

