Συνεχίζονται οι καταβολές του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων στις 12 Ιανουαρίου 2024 και των σχετικών διασταυρώσεων που έγιναν από τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έτσι, σήμερα, πραγματοποιήθηκαν νέες πληρωμές πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2023 στη Θεσσαλία, αλλά και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν.

Ειδικότερα, σήμερα Παρασκευή καταβλήθηκαν 795.725 ευρώ σε 239 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr.

Αθροιστικά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 147,7 εκατ. ευρώ προς 43.512 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, αλλά και άλλες περιοχές.

Η διαδικασία διασταυρώσεων των αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου, στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νέες καταβολές.

Πληγείσες επιχειρήσεις

Συνεχίστηκε σήμερα και η καταβολή της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης προς τις πληγείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλία. Πρόκειται για προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 50% της προβλεπόμενης επιχορήγησης της κρατικής αρωγής προς τις πληγείσες επιχειρήσεις και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προκαταβολής που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, την Παρασκευή, καταβλήθηκαν 7.717.592 ευρώ προς 602 πληγείσες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Καρδίτσας. Έτσι,αθροιστικά, μέχρι τώρα, 1.453 επιχειρήσεις και αγρότες που έχουν πληγεί από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο και στις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας έχουν λάβει 20.044.832 ευρώ ως προκαταβολή στο 50% της επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής. Το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή, όπως επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Η επιχορήγηση αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης.

Έτσι, σε συνέχεια της πρώτης αρωγής, μέσα από την προκαταβολή οι επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50% της επιχορήγησης, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών εκταμίευσης που θα υποβληθούν στη γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Οι προκαταβολές του 50% της κρατικής αρωγής τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα συνεχιστούν ανάλογα με τη ροή των στοιχείων και την πορεία ολοκλήρωσης του έργου των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.