Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μηχανή που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο. Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (02-02-2024) στο 7ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 32χρονος ημεδαπός, ανετράπη και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο. Ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

