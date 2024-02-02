Λογαριασμός
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο– Η μηχανή του καρφώθηκε σε τσιμεντένιο κράσπεδο

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή

τροχαίο

Ένας 32χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μηχανή που οδηγούσε ο 32χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο. Το τροχαίο έγινε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:
Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (02-02-2024) στο 7ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 32χρονος ημεδαπός, ανετράπη και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο. Ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

