Για προσωρινή μετακίνηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της Γ’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου προκειμένου να εκτελεστούν αναγκαίες εργασίες συντήρησης και απολύμανσης στους χώρους κάνει λόγο η διοίκηση του νοσοκομείου, απαντώντας στην ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης η οποία έκανε λόγο για «αναστολή λειτουργίας της Γ’ ΜΕΘ του νοσοκομείου “Γ. Παπανικολάου» λόγω υποστελέχωσης.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου Παπανικολάου αναφέρει:

Με σκοπό την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και απολύμανσης στο χώρο της Γ’ ΜΕΘ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» λόγω αναγκαιότητας, και έπειτα από ομόφωνες εισηγήσεις τόσο των Διευθυντών των Α’, Β’ και Γ’ ΜΕΘ όσο και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, προχωρήσαμε στις 26/1/2024 σε προσωρινή μετακίνηση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού της Γ’ ΜΕΘ.

Ταυτόχρονα η εν λόγω μετακίνηση είχε ως στόχο να αξιοποιηθούν ορθά οι διαθέσιμοι πόροι του Νοσοκομείου, καθώς τη συγκεκριμένη περίοδο αυτό διαθέτει επαρκή αριθμό κλινών ΜΕΘ και δεν εντοπίζεται κανενός είδους πρόβλημα στην κάλυψη περιστατικών που χρήζουν εντατικής θεραπείας.

Τέλος, το προσωπικό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα για την ανάπτυξη επιπλέον κλινών ΜΕΘ στην περίπτωση που προκύψει ανάλογη ανάγκη καθώς υπάρχει η πρόβλεψη κατάρτισης ημερήσιου προγράμματος προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, το οποίο άμεσα θα αναλάβει υπηρεσία.

