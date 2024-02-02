Στοιχεία 43χρονου κατηγορούμενου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων

Στη δημοσιότητα έδωσαν νωρίτερα οι ελληνικές αρχές τα στοιχεία του 43χρονου ο οποίος συνελήφθη στον Πειραιά για παρενόχληση 13χρονης μέσω social media.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 43χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Πρόκειται για τον:

ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟ Αριστείδη του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθέντα την 17-08-1981 στην Πάτρα.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην άμεση ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση του, στην πληρέστερη διερεύνηση τέλεσης και άλλων ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινων πράξεων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσε, προκειμένου να αποτραπεί η διάπραξη άλλων εγκληματικών ενεργειών καθώς και στη διερεύνηση της συμμετοχής του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4178715 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας μέχρι την 01-08-2024 και ώρα 15:00’, σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

