Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, εξελέγη νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξελέγη ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», κατά την ειδική συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη θέση του Α΄ αντιπροέδρου εξελέγη ­­­­o Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, στη θέση του Β΄ αντιπροέδρου ο Γεώργιος Παπαναστασίου δήμαρχος Αγρινίου και στη θέση του γενικού γραμματέα ο Δημήτρης Καφαντάρης, δημοτικός Σύμβουλος Πύλου -Νέστορος.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξελέγησαν και τα επιπλέον επτά αιρετά μέλη - πέραν του Προεδρείου - που απαρτίζουν την 11μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι:

Ελευθέριος Ραβιόλος, δήμαρχος Καρύστου

Βασίλειος Τσιάκος, δήμαρχος Καρδίτσας

Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δήμαρχος Αμαρουσίου

Χρήστος Τεντόμας, δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων

Ευάγγελος Μπαρμπάκος, δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας

Σίμος Δανιηλίδης, δήμαρχος Νεάπολης -Συκεών

Κώστας Ζαχαριάδης, δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

