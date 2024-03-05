Ο Λάζαρος Κυρίζογλου, εξελέγη νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Νέος πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξελέγη ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», κατά την ειδική συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη θέση του Α΄ αντιπροέδρου εξελέγη o Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήμαρχος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, στη θέση του Β΄ αντιπροέδρου ο Γεώργιος Παπαναστασίου δήμαρχος Αγρινίου και στη θέση του γενικού γραμματέα ο Δημήτρης Καφαντάρης, δημοτικός Σύμβουλος Πύλου -Νέστορος.
Επίσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξελέγησαν και τα επιπλέον επτά αιρετά μέλη - πέραν του Προεδρείου - που απαρτίζουν την 11μελή Εκτελεστική Επιτροπή. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι:
Ελευθέριος Ραβιόλος, δήμαρχος Καρύστου
Βασίλειος Τσιάκος, δήμαρχος Καρδίτσας
Θεόδωρος Αμπατζόγλου, δήμαρχος Αμαρουσίου
Χρήστος Τεντόμας, δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων
Ευάγγελος Μπαρμπάκος, δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας
Σίμος Δανιηλίδης, δήμαρχος Νεάπολης -Συκεών
Κώστας Ζαχαριάδης, δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων
