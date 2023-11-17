Πιστώνονται σήμερα 110 εκατ. ευρώ σε Θεσσαλούς αγρότες για αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής

Πιστώνονται σήμερα, Παρασκευή, στους λογαριασμούς 33.088 αγροτών της Θεσσαλίας οι αποζημιώσεις για τη φυτική παραγωγή που καταστράφηκε από τη θεομηνία Daniel, συνολικού ύψους 110 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις τιμές που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, θα γίνουν οι εξής πληρωμές ανά προϊόν/ανά στρέμμα:

Βαμβάκι: 140 ευρώ

Αραβόσιτος: 125 ευρώ

Βιομηχανική τομάτα: 500 ευρώ για την Π.Ε. Λάρισας

Μηδική - Τριφύλλια σανός: 100 ευρώ για απώλεια δυο κοπών - 70 ευρώ για απώλεια μίας κοπής

Μήλα: 500 ευρώ

Στις λοιπές καλλιέργειες δενδρώδεις ή μη, οι τιμές θα καθοριστούν τις επόμενες μέρες.

Παράλληλα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφερε πως μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, 297.428 παραγωγοί θα πληρωθούν περί τα 76 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, ο αρμόδιος υπουργός επισήμανε ότι στις 8 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί για το ζωικό κεφάλαιο σε 2.035 κτηνοτρόφους, τα εξής ποσά:

Βοοειδή: 800 ευρώ ανά ζώο

Ίπποι: 700 ευρώ ανά ζώο

Ημίονοι: 400 ευρώ ανά ζώο

Όνοι: 200 ευρώ ανά ζώο

Αιγοειδή: 125 ευρώ ανά ζώο

Προβατοειδή: 150 ευρώ ανά ζώο

Μελισσοσμήνη: 75 ευρώ ανά σμήνος

Κουνέλια: 15 ανά ζώο

Συνολικά δόθηκαν προκαταβολές ύψους 16.528.449 ευρώ

Υπενθύμισε ακόμη ότι μέσω της Κρατικής Αρωγής έχουν δοθεί 20.620.000 ευρώ σε 9.868 σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σε ό,τι αφορά στην Αλιεία έχει χορηγηθεί κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis), 1,4 εκατ. ευρώ σε αλιείς της Μαγνησίας, Λάρισας και Σκιάθου.

Επίσης από το Γεωργικό Αποθεματικό του 2023 (15,8 εκατ. ευρώ) καταβάλλονται αποζημιώσεις σε παραγωγούς, των οποίων τα προϊόντα δεν ασφαλίζονται από τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Αφορά:

χοιρινά, ορνιθοειδή, κουνέλια,

αρωματικές, ανθοκομικές και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Τέλος, σημείωσε ότι οι τιμές για τις αποζημιώσεις που ισχύουν για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία θα ισχύσουν και για τους πυρόπληκτους στον Έβρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

