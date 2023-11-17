Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει μία νέα, αυτόματη, διαδικασία ταχύτερης διαχείρισης των ψηφιακών αιτημάτων έναρξης ατομικής επιχείρησης, που διεκπεραιώνονται από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Εφεξής ο πολίτης, κατά την υποβολή του αιτήματός του, θα συνεχίσει να επιλέγει, την αρμόδια ΔΟΥ του, αλλά εφόσον το νέο ψηφιακό σύστημα εντοπίσει δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης από μια άλλη ΔΟΥ, το αίτημα δρομολογείται αυτόματα σε αυτή τη ΔΟΥ, ανεξάρτητα από την αρμοδιότητά της. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να γνωρίζει τη ΔΟΥ που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Εάν υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένο αρχείο), η ΔΟΥ που το παρέλαβε μεσω της ψηφιακής δρομολόγησης, μπορεί να το επιστρέψει για διεκπεραίωση στη ΔΟΥ της αρχικής υποβολής. Σε αυτή την περίπτωση επίσης ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τη ΔΟΥ που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Η καινοτόμος αυτή διαχείριση ξεκίνησε με τα αιτήματα που αφορούν στην έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων και δεν εξυπηρετούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) Gov.gr, και σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέες διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

