Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 24χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο – Δίδυμα αδέρφια τραυματίστηκαν σοβαρά

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, στο ύψος της Περαίας

εκαβ

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ δύο ακόμα άτομα νεαρής ηλικίας τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 03:30. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, στο ύψος της Περαίας.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και δύο 23χρονοι να τραυματιστούν σοβαρά. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι δύο 23χρονοι είναι δίδυμα αδέρφια

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία Άγιος Παύλος και Παπαγεωργίου.

Πηγή: thestival.gr

Θεσσαλονίκη τροχαίο δυστύχημα
