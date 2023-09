Η συγκινητική ιστορία 70χρονου ναυτικού: Σώθηκε με μακροβούτι από το πλημμυρισμένο σπίτι του στον Πλατανιά Πηλίου Ελλάδα 12:32, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

O 70χρονος συνταξιούχος ναυτικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Βόλου όπου νοσηλευόταν καθώς μετά την περιπέτειά του, νόσησε με κορωνοϊό- «Τόσα χρόνια στις θάλασσες γλίτωσα και παραλίγο να πνιγώ στη στεριά», έλεγε μην μπορώντας να πιστέψει κι ο ίδιος πως σώθηκε