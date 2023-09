Πήλιο: Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των νεόνυμφων από την Αυστρία που έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες Ελλάδα 19:54, 16.09.2023 linkedin

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστρίας επιβεβαίωσε το θάνατο του ζευγαριού - Στους 17 ανέρχεται ο απολογισμός των νεκρών από την κακοκαιρία Daniel στη χώρα μας