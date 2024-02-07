Στην Εύβοια, όπου και διέμενε τα τελευταία χρόνια, θα κηδευτεί αύριο ο Βαγγέλης Ρωχάμης, ο «εμβληματικός κακός» των δεκαετιών του 80 και του 90 που έγινε γνωστός με το παρατσούκλι «Πεταλούδας» λόγω της ικανότητας του να αποδρά με ευκολία από τις φυλακές.

Ο Ρωχάμης πέθανε χθες, σε ηλικία 73 ετών, από καρδιακή ανακοπή που υπέστη κατά την διάρκεια αιμοκάθαρσης στην οποία υποβαλλόταν.

Η εξόδιος ακολουθία του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο ιερό ναό του Άγιου Ιωάννη του Ρώσσου, στο Βασιλικό.

Ο Βαγγέλης Ρωχάμης ζούσε στο Λευκαντί, μόνιμα, από το 2000 όταν και αποφυλακίστηκε με βούλευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες της ζωής τους νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας με νεφρική ανεπάρκεια.

