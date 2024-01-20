Πέθανε ο τραγουδιστής Χάρης Κωστόπουλος

Σε πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Χάρη Κωστόπουλου, ο οποίος το τελευταίο διαστήμα νοσηλευόταν σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου.
Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένεια του, με κείμενο που ανάρτησαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.
«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας και σύζυγος Χάρης άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.
Θα ενημερώσουμε σύντομα για το ποτε και που θα λάβει χώρα η κηδεία, ούτως ώστε να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον Χάρη μας.
Ζητάμε την κατανόηση και το σεβασμό αυτή τη στιγμή στο πένθος που βιώνουμε.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Metropolitan για τις προσπάθειες τους σε όλη αυτή την διαδρομή.
Χρήστος, Ραφαήλ, Βιβή», έγραψαν χαρακτηριστικά.
- Συνελήφθη 32χρονος διακινητής στη Θεσσαλονίκη - Μετέφερε παράνομα τέσσερις μετανάστες
- Σε εξέλιξη η κακοκαιρία σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς, καταιγίδες και χιονοπτώσεις
- Άγρια δολοφονία στη Χαλκίδα: Γυναίκα σκότωσε στη μέση του δρόμου 43χρονο με δεκάδες μαχαιρίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.