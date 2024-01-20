Πέθανε ο τραγουδιστής Χάρης Κωστόπουλος

Σε πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή Χάρη Κωστόπουλου, ο οποίος το τελευταίο διαστήμα νοσηλευόταν σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένεια του, με κείμενο που ανάρτησαν στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.

«Με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας και σύζυγος Χάρης άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Θα ενημερώσουμε σύντομα για το ποτε και που θα λάβει χώρα η κηδεία, ούτως ώστε να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον Χάρη μας.

Ζητάμε την κατανόηση και το σεβασμό αυτή τη στιγμή στο πένθος που βιώνουμε.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Metropolitan για τις προσπάθειες τους σε όλη αυτή την διαδρομή.

Χρήστος, Ραφαήλ, Βιβή», έγραψαν χαρακτηριστικά.

