Τέσσερα άτομα κατηγορείται ότι μετέφερε παράνομα προς το εσωτερικό της χώρας 32χρονος διακινητής, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα σε περιοχή της Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για υπήκοο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη μεταφορά και προώθηση παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε παραλάβει τα τέσσερα άτομα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο από τον Έβρο και σκόπευε να τα μεταφέρει -έναντι αμοιβής- στη Θεσσαλονίκη.

Όπως προέκυψε, οι διακινούμενοι, με καταγωγή από την Ερυθραία, δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

