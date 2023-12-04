Δολοφονία Μ. Κατσουρή: Αρνούνται την ανάμιξή τους και στις συμπληρωματικές τους απολογίες οι πρώτοι 45 Κροάτες

Ενώπιον των τριών ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση των αιματηρών επεισοδίων, έξω από το ΟΠΑΠ Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφεια που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσούρη, ξεκίνησαν σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των 105 κατηγορουμένων, προσωρινά κρατούμενοι όλοι από τον περασμένο Αύγουστο.

Οι κατηγορούμενοι, στη συντριπτική πλειονότητα τους Κροάτες υπήκοοι, οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, έχουν κληθεί να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες μετά την απαγγελία σε βάρος τους νέας κατηγορίας για το αδίκημα της συμπλοκής με θανατηφόρο αποτέλεσμα καθώς και για επιμέρους πράξεις όσον αφορά το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ενώπιον των δικαστικών λειτουργών οδηγήθηκαν σήμερα οι πρώτοι 45 κατηγορούμενοι, οι οποίοι μετήχθησαν από τις φυλακές με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την μεταγωγή άλλων 40 κατηγορουμένων και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη οπότε και θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτών οι τελευταίοι 20 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι φαίνεται να επιμένουν στους ισχυρισμούς που προέβαλαν στις κύριες απολογίες τους μετά την σύλληψη τους τον περασμένο Αύγουστο, αρνούμενοι τις βαριές κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, έκρηξης και κατοχής εκρηκτικών που τους αποδίδονται. Φέρεται μάλιστα να έχουν ισχυριστεί πως δεν είναι οργανωμένοι της κροατικής ομάδας, αλλά απλώς οπαδοί της.

Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις για την έξοδο τους από τις φυλακές οι οποίες θα κριθούν τις επόμενες ημέρες.

οιποι 20. Όλοι οι Κροάτες χούλιγκαν έχουν υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης και το επόμενο διάστημα θα κριθεί από το δικαστικό συμβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

