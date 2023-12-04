Πυροβολισμοί στο Νοσοκομείο Ναυπλίου

Ασθενοφόρο σε Νοσηλευτική μονάδαΈκρυθμη είναι η κατάσταση εξωτερικά του Νοσοκομείου Ναυπλίου όπου μεταφέρθηκαν και οι δυο τραυματίες από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα σε επεισόδια σε καταυλισμό Ρομά στη Νέα Κίο στην Αργολίδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα επεισόδια προκλήθηκαν με πρωταγωνιστές δυο άτομα από διαφορετικές οικογένειες που έχουν προστριβές μεταξύ τους.

Στο Νοσοκομείο Ναυπλίου που έχουν μεταφερθεί οι δυο τραυματίες, έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες Ρομά.

Εκεί οι συγκεντρωμένοι τσακώθηκαν στον εξωτερικό χώρο και πάλι μεταξύ τους και έπεσαν και πάλι πυροβολισμοί από ομάδα συγκεντρωμένων, με έναν Ρομά να τραυματίζεται ελαφρά, προκαλώντας πανικό στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, ενώ και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τρομοκρατηθεί και έχουν κλειστεί στα σπίτια τους.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη ενώ σπεύδουν και ενισχύσεις.

