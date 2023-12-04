Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για εξαφάνιση 15χρονης

Μια 15χρονη εξαφανίστηκε την περασμένη Παρασκευή από το σπίτι της στους Αμπελόκηπους. H δήλωση εξαφάνισης έγινε από τη μητέρα της στο τμήμα Ασφάλειας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει σημάνει συναγερμό για την 15χρονη Σουλτάνα ή Τάνια Τ. Η ανήλικη έχει ύψος 1.84 είναι 78 κιλά και έχει μάτια και μαλλιά καστανά.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε λευκή φούτερ μπλούζα, μαύρο παντελόνι φόρμας, μαύρο μπουφάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

