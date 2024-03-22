Με άρθρο που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» προβλέπεται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όσους έχουν καθυστερούμενες, ή ληξιπρόθεσμες ή βεβαιωμένες οφειλές μέχρι του ποσού των 100 ευρώ στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να έχουν πρόσβαση και σε ιδιωτικούς παρόχους υγείας, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές.



Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα και κατ’ επέκταση κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και δωρεάν συνταγογράφησης και σε δομές του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, είτε να έχουν εξοφλήσει πλήρως τις ασφαλιστικές εισφορές τους, είτε να έχουν ρυθμίσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και να καταβάλλουν ανελλιπώς τις δόσεις που προβλέπει η εκάστοτε ρύθμιση.

Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατό (100) ευρώ, θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ ή να ρυθμιστούν σε τμηματικές καταβολές από τους ασφαλισμένους, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα προνόμια της ασφαλιστικής ικανότητας.



Επισημαίνεται ότι κανένας πολίτης δεν μένει ακάλυπτος ως προς την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή του περίθαλψη, ακόμα και αν δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον μπορεί να χρησιμοποιεί δωρεάν τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για ειδικές ομάδες συμπολιτών μας όπως παιδιά έως 18 ετών, κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, κ.α.

