Τα ελληνικά Rafale στην πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων - Δείτε φωτογραφίες

Τις φωτογραφίες ανήρτηση η Πολεμική Αεροπορία

ελληνικά Rafale

Την πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων πραγματοποίησαν τα ελληνικά Rafale.

Σε φωτογραφίες που ανήρτηση η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην πλατφόρμα Χ φαίνονται τα ελληνικά rafale να πετάνε στον γαλλικό εναέριο χώρο.

Πηγή: skai.gr

