Την πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων πραγματοποίησαν τα ελληνικά Rafale.

Σε φωτογραφίες που ανήρτηση η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην πλατφόρμα Χ φαίνονται τα ελληνικά rafale να πετάνε στον γαλλικό εναέριο χώρο.

📍Mont de Marsan 🇫🇷



🇬🇷 Rafale flying over birthplace in their first out-of- border exercise #VOLFA24! @Armee_de_lair pic.twitter.com/moOrwhTqXD — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 22, 2024

Πηγή: skai.gr

