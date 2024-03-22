Την πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων πραγματοποίησαν τα ελληνικά Rafale.
Σε φωτογραφίες που ανήρτηση η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην πλατφόρμα Χ φαίνονται τα ελληνικά rafale να πετάνε στον γαλλικό εναέριο χώρο.
📍Mont de Marsan 🇫🇷— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 22, 2024
🇬🇷 Rafale flying over birthplace in their first out-of- border exercise #VOLFA24! @Armee_de_lair pic.twitter.com/moOrwhTqXD
Πηγή: skai.gr
