Κατέληξε ο άνδρας που δέχτηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν και σήμανε συναγερμός στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα μετά πέθανε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Μιχαήλ Βόδα έξω από μαγαζί με ναργιλέδες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον περικύκλωσε μια ομάδα ατόμων και ένας εξ αυτών τον πυροβόλησε.

Στην συνέχεια ασθενοφόρο παρέλαβε τον 35χρονο, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου παρέμεινε διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ για περίπου δύο ώρες.

Δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

