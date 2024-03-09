Σήμερα είναι Ψυχοσάββατο, Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.

Γιορτάζουν οι: Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα, Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν, Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς

Λυσίμαχος, Λυσιμάχη, Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα, Σεβηριανός, Σεβηριανή

Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης

Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας, Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα

Ανατολή ήλιου: 06:44 - Δύση ήλιου: 18:26

Σελήνη 28.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

