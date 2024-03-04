Λογαριασμός
Ένα μήνα χωρίς ρεύμα στη μαρίνα Καλλιθέας: Έκλεψαν καλώδια από τον μετασχηματιστή της ΔΕΗ

Στη μαρίνα της Καλλιθέας υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης εδώ και πάνω από ένα μήνα

Μπαρσάκης

Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ, στη μαρίνα της Καλλιθέας υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, δεν υπάρχει ρεύμα για τα σκάφη που βρίσκονται αγκυροβολημένα, διότι πριν από ένα μήνα άγνωστοι έκλεψαν τα καλώδια του μετασχηματιστή της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο δήμος να πρέπει τώρα να κάνει νέα ανάθεση σε εργολάβο για να τα ξαναφτιάξει.

Επιπλέον υπάρχει και πρόβλημα συναρμοδιότητας με την Περιφέρεια για το θέμα.

