Σύμφωνα με καταγγελία στον ΣΚΑΪ, στη μαρίνα της Καλλιθέας υπάρχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μπαρσάκη, δεν υπάρχει ρεύμα για τα σκάφη που βρίσκονται αγκυροβολημένα, διότι πριν από ένα μήνα άγνωστοι έκλεψαν τα καλώδια του μετασχηματιστή της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο δήμος να πρέπει τώρα να κάνει νέα ανάθεση σε εργολάβο για να τα ξαναφτιάξει.

Επιπλέον υπάρχει και πρόβλημα συναρμοδιότητας με την Περιφέρεια για το θέμα.

