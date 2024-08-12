Λογαριασμός
Νεκρός ηλικιωμένος μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο Περιστέρι

Περιστέρι: Νεκρός ηλικιωμένος μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Ηρακλειδών, στο Περιστέρι Αττικής, λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν οκτώ 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

