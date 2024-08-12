Φωτιά στην Αττική: Αναμένεται συνδρομή από Γαλλία, Ιταλία και Τσεχία

Στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) με αίτημα την παροχή εναέριας και επίγειας συνδρομής για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Αττική εν μέσω συνθηκών ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, προέβη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από χθες το απόγευμα.

Στο ελληνικό αίτημα έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής:

Η Γαλλία, με την αποστολή ενός ελικοπτέρου τύπου Super Puma με κάδο, το οποίο αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ.

Η Ιταλία, με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair, τα οποία αναμένεται να φτάσουν αύριο το πρωί.

Η Τσεχία, με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα 9 είναι υδροφόρα, με αναμενόμενη άφιξη αύριο.

Επίσης, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

