Έκτακτα μέτρα στήριξης και προστασίας του Δήμου Κηφισιάς λόγω πυρκαγιών

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς συνδράμοντας στις προσπάθειες αναχαίτισης των πύρινων μετώπων που πλήττουν το Πεντελικό Όρος.

Αναλυτικά τα μέτρα του Δήμου Κηφισιάς που έχουν ληφθεί μέχρι αυτή την ώρα:

Ανοικτά για όσο χρειαστεί θα είναι το Εντευκτήριο της Εκάλης (Πλατεία Κέννεντι & Λεωφόρος Θησέως) και το Ζηρίνειο κλειστό γήπεδο μπάσκετ (είσοδος από Άνδρου και Αλέξανδρου Παναγούλη) για την υποδοχή και φιλοξενία όλων όσοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Συνολικά 30 δωμάτια ξενοδοχείων διατίθενται για τη διαμονή οικογενειών που έχουν ανάγκη (τηλ. επικοινωνίας 2132007252)

1 Λεωφορείο της ΟΣΥ θα βρίσκεται σταθμευμένο στην Αγία Μαρίνα Εκάλης για ενδεχόμενη μαζική εκκένωση

Σε συντονισμό με τη ΣΤΑΣΥ θα είναι ανοικτός όλο το 24ωρο ο σταθμός «Κηφισιά» της γραμμής 1 του μετρό για ενδεχόμενη μαζική εκκένωση

20 οχήματα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας με εθελοντές θα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες σε όλη την επικράτεια του Δήμου Κηφισιάς τις βραδινές ώρες

Ο Δήμος τίθεται σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης με επιστράτευση εργαζομένων και ανάκληση αδειών

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τις καταγεγραμμένες ευπαθείς ομάδες του Δήμου από την Κοινωνική Υπηρεσία για την παροχή οδηγιών

Εντός των ορίων του Δήμου βρίσκονται: 1 Τεθωρακισμένο όχημα πυρόσβεσης Leopard Jumbo Track Multi σταθμευμένο στον ΟΤΕ Εκάλης, 2 Πυροσβεστικά οχήματα της Ομάδας Εθελοντών Διασωστών Δασοπυροσβεστών (ΟΕΔΔ), 1 πυροσβεστικό όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Εκάλης, 3 Πυροσβεστικά οχήματα «τύπου Α», 2 βυτιοφόρα οχήματα χωρητικότητας 10 τόνων, ενώ σε χρήση βρίσκεται και το drone του Δήμου για επιτήρηση και εντοπισμό πυρκαγιών

Παράλληλα, στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν μαζί με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής: 1 Πυροσβεστικό όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Εκάλης, 2 Πυροσβεστικά οχήματα της ΟΕΔΔ και 1 βυτίο του Δήμου Κηφισιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.