Στα Άνω Βριλήσσια μαίνεται πλέον ανεξέλεγκτο το μέτωπο της φωτιάς στη βορειοανατολική Αττική, ενώ οι φλόγες έχουν εισέλθει στον περίβολο του Αστεροσκοπείου, καίγοντας ανάμεσα σε πολύτιμα και πανάκριβα επιστημονικά όργανα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, τα μέτωπα που απασχολούν περισσότερο και έχουν επικεντρωθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις είναι στο Νταού Πεντέλης, στην Παλαιά και τη Νέα Πεντέλη, στον Διόνυσο, στα Βριλήσσια αλλά και στις Αφίδνες.

Η πύρινη λαίλαπα έχει φτάσει στην κορυφογραμμή της Πεντέλης, ενώ οι φλόγες έχουν καίνε εκτάσεις στα Άνω Βριλήσσια, την ίδια στιγμή που καίγονται σπίτια στη Νέα Πεντέλη, η οποία δόθηκε εντολή να εκκενωθεί προς Χαλάνδρι, όπως και ο Διόνυσος, οι κάτοικοι του οποίου καλούνται να μετακινηθούν προς Κηφισιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Διόνυσος



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Θησέως προς #Κηφισιά.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Η πύρινη λαίλαπα μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή της Νέας Πεντέλης, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, έχουν τυλιχτεί στις φλόγες αρκετές κατοικίες, καθώς και το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Το μέτωπο της φωτιάς έχει φτάσει στα Άνω Βριλίσσια και τα Άνω Μελίσσια.

Μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους της περιοχής Καλέτζι, στον Μαραθώνα, οι οποίοι καλούνται να μετακινηθούν προς Μαραθώνα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλέτζι #Μαραθώνα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Λίμνης προς #Μαραθώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Το μέτωπο της φωτιάς έφτασε μέχρι τις Αφίδνες, κοντά στην Εθνική οδό, με την πυροσβεστική να κάνει λόγο για διάσπαρτες εστιες.

Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση από Νέα και Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων και περιοχή Κρασά στα Βριλήσσια λόγω δασικής πυρκαγιάς. Αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, απομακρυνθείτε προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασικές πυρκαγιές στις περιοχές #Νέας_Πεντέλης #Παλαιάς_Πεντέλης #Πάτημα_Χαλανδρίου και #Πάτημα_Βριλησσίων



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές απομακρυνθείτε προς #Χαλάνδρι και #Βριλήσσια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Πιο πριν εστάλη μήνυμα για εκκένωση από το Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) Μαραθώνα προς Άγιο Στέφανο μέσω Λεωφ. Τραπεζούντος και από Νέα Πεντέλη προς Χαλάνδρι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) #Μαραθώνα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) #Μαραθώνα, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Τραπεζούντος προς #Άγιο_Στέφανο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τα κυριότερα μέτωπα αυτήν την ώρα είναι τα εξής:

Μετά τη λίμνη του Μαραθώνα με κατεύθυνση προς τις Αφίδνες.

Από το Γραμματικό προς τον Μαραθώνα.

Από τις κορυφές της Πεντέλης με κατεύθυνση προς το Στρατιωτικό Νοσοκομείο 414.

Έχουν σημειωθεί 40 αναζωπυρώσεις εντός της περιμέτρου της φωτιάς.

Το πρωί εστάλησαν μηνύματα για εκκένωση από την περιοχή Ερυθρός στη Νέα Μάκρη, το Σουφάνι Μαραθώνα, το Ντράφι, τη Διώνη, το Δασαμάρι, το Νταού Πεντέλης, την Καλλιτεχνούπολη και την Ανατολή στη Νέα Μάκρη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ερυθρός_Νέας_Μάκρης



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ερυθρός_Νέας_Μάκρης, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Μαραθώνος προς #Ραφήνα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Έχουν εκκενωθεί το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στην Ανατολή, η Ιερά Μονή Πεντέλης, το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και πολλά εναέρια μέσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 685 πυροσβέστες, 27 ομάδες δασοκομάντος, 190 οχήματα και 32 εναέρια μέσα (17 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα).

Παράλληλα, από χθες το βράδυ έως σήμερα αστυνομικοί που συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε πάνω από 250 απεγκλωβισμούς ατόμων από τις πληγείσες περιοχές της Αττικής.

Συνδρομή από την Κύπρο

Η Κύπρος ετοιμάζει πολυμελή αποστολή η οποία θα αναχωρήσει άμεσα για την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Αττική.

Αποκαρδιωτική η εικόνα της φωτιάς από δορυφόρους της NASA λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι:

