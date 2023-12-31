Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε ο εισαγγελέας στον 35χρονο πατροκτόνο από το Περιστέρι, σε συνέχεια της δολοφονίας του 62χρονου πατέρα του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μέσα σε διαμέρισμα στην οδό Κολωνού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 35χρονος πέρασε από τον εισαγγελέα και πλέον αναμένεται να πάρει προθεσμία από τον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, δεδομένου ότι το θύμα είχε συλληφθεί το 2017 για επίθεση και ξυλοδαρμό σε βάρος συγγενικών του προσώπων.

Το χρονικό του εγκλήματος

Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, φέρεται σε κατάσταση μέθης, να επιτέθηκε στην σύζυγό του, να μπήκε στην μέση ο 35χρονος γιος, ο οποίος στην συνέχεια τον μαχαίρωσε.

Στη συνέχεια, ο γιος τηλεφώνησε στην Αστυνομία και είπε «σκότωσα τον πατέρα μου».

Ο 35χρονος ζούσε με τους γονείς του στο ίδιο σπίτι. Η οικογένεια έχει καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν και έχει πάρει την ελληνική υπηκοότητα.

Ο δράστης τραυματίστηκε από το ίδιο μαχαίρι στο χέρι και μεταφέρθηκε για ράμματα στο νοσοκομείο.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στην Ασφάλεια όπου κρατείται και θα παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα.

