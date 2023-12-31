Λογαριασμός
Με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και παιδικές φωνές πλημμύρισε το κέντρο της Θεσσαλονίκης - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Με πρωτοχρονιάτικα κάλαντα γέμισε σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

Παιδιά με τρίγωνα στα χέρια, μπάντες και φιλαρμονικές ξεχύθηκαν σε κεντρικούς δρόμους και γέμισαν με μελωδίες κάθε γωνιά της πόλης.

Θεσσαλονικη

Μουσικοί του δρόμου αλλά και η μπάντα του Κρουστόφωνου, πιστοί στο ραντεβού τους, έψαλαν τα κάλαντα σε κεντρικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας μια άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα.

Θεσσαλονικη

Δεκάδες περαστικοί στάθηκαν να τους απολαύσουν αλλά και να αποθανατίσουν τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

