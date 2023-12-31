Παιδιά με τρίγωνα στα χέρια, μπάντες και φιλαρμονικές ξεχύθηκαν σε κεντρικούς δρόμους και γέμισαν με μελωδίες κάθε γωνιά της πόλης.

Μουσικοί του δρόμου αλλά και η μπάντα του Κρουστόφωνου, πιστοί στο ραντεβού τους, έψαλαν τα κάλαντα σε κεντρικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας μια άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα.

Δεκάδες περαστικοί στάθηκαν να τους απολαύσουν αλλά και να αποθανατίσουν τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.