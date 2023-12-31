Έφυγε από τη ζωή η πρωταθλήτρια της άρσης βαρών Άρτεμις Θεργιάκη

Εφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 37 ετών η Αρτεμις Θεριάκη πρωταθλήτρια Ελλάδας και κάτοχος ρεκόρ, στην Άρση Βαρών.

Η Αρτεμις Θεργιάκη είχε διαγνωσθεί με λευχαιμία και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο του Ρίου, σύμφωνα με το pelop.gr.

Aκόμη και ο Πύρρος Δήμας είχε κάνει έκκληση για αιμοπετάλια.

Μάλιστα, πριν από περίπου ένα μήνα είχε φύγει από τη ζωή και η μητέρα της από καρκίνο.

Ποια ήταν η Άρτεμις Θεργιάκη

Η Άρτεμις Θεριάκη γεννήθηκε 14 Οκτωβρίου 1986 και ήταν Ελληνίδα αθλήτρια της άρσης βαρών. Ηταν αθλήτρια του Πέλοπα Πατρών και ξεκίνησε την Άρση Βαρών το 2002. Πολλάκις πρωταθλήτρια Ελλάδας και κάτοχος ρεκόρ, μέλος και της εθνικής ομάδας. Πρωταθλήτρια Ελλάδος γυναικών στα 69 κιλά το 2006 καταρρίπτοντας την προηγούμενη δική της επίδοση σηκώνοντας 84 κιλά στο αρασέ, 96 κιλά στο ζετέ και στο σύνολο 180 κιλά . Το 2006 στο Πρωτάθλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λα Κορούνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 69 κιλά σηκώνοντας 81 κιλά στο αρασέ, 98 στο ζετέ και 179 στο σύνολο. Το 2007 κατέκτησε έξι μετάλλια στα 63 κιλά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

