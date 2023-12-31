Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του στο Περιστέρι τα ξημερώματα ένας 62χρονος άνδρας χτυπημένος από αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ και η εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο άνδρας έπεσε νεκρός από μαχαιριά που του κατάφερε ο γιος του.

Όπως είπε στην εκπομπή ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης,«πρόκειται για μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία».

«Ένας πατέρας, ο οποίος ήταν κακοποιητής καθώς η γυναίκα του είχε πολλές φορές καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία, γύρισε στη 1 τα ξημερώματα μεθυσμένος στο σπίτι. Βρήκε το γιο του μπροστά στον υπολογιστή και άρχισε να τον βρίζει, μία συμπεριφορά - που όπως είπε ο γιος- ήταν συνεχής μέσα στο σπίτι. Λογοφέρανε, ο γιος πήρε το μαχαίρι, του κατάφερε πολλές μαχαιριές και μία καίρια μαχαιριά στη μηριαία χώρα που έφερε το θάνατο στον 62χρονο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο γιος αυτή τη στιγμή απολογείται στην υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής που έχει αναλάβει την υπόθεση. Είναι άλλη μία τραγική ιστορία που εκτυλίσσεται στις ελληνικές οικογένειες», πρόσθεσε ο κ. Καλλιακμάνης.

Πηγή: skai.gr

