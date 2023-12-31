Σαφές κοινωνικό και όχι μόνον, μήνυμα απέστειλε η Προεδρία της Δημοκρατίας μέσα από τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. 'Αστεγοι και άτομα με αυτισμό, αλλά και παιδιά Ουκρανών είπαν, μεταξύ άλλων, τα κάλαντα στην κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η αρχή έγινε από την μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και την Προεδρική Φρουρά, για να ακολουθήσου διαδοχικώς, μέλη της Ακαδημίας Αυτισμού UniquALL του βετεράνου μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου και της Eurohoops Academy του συναθλητή του, Θοδωρή Παπαλουκά -μαζί τους ήταν και η αν. υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ακόμη, κάλαντα είπαν οι συντοπίτες της Προέδρου, από την Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας, αλλά και η χορωδία των Αστέγων του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων -μαζί τους ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, που έχει διατελέσει γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.

Κάλαντα είπαν επίσης στην κυρία Σακελλαροπούλου η Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, ενώ ξεχωριστό τόνο έδωσε το ουκρανικό σχολείο «Μπερεγίνια». Η γιορτή έκλεισε με την Πανηπειρωτική Συνοσπονδία Ελλάδος και τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

