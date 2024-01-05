Σε κατάσταση ετοιμότητας έχει θέσει τους φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ/ΕΜΚ και προβλέπει καιρικές μεταβολές από αργά το απόγευμα του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την ΕΜΥ, για τα Θεοφάνεια προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ νότιοι άνεμοι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν από το μεσημέρι στο Ιόνιο και το απόγευμα στο Αιγαίο, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενισχυθούν κατά τόπους έως 9 μποφόρ.

Την Κυριακή οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν έως το απόγευμα στη δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, δυτική και νότια Πελοπόννησο) και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Από νωρίς το πρωί, έντονες κατά περιόδους βροχές και καταιγίδες θα επηρεάζουν κατά τόπους την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με ύφεση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη νότιοι νοτιοδυτικοί εντάσεως 7 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί κατά τόπους 9 μποφόρ.

Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων και να προσέχουν στις μετακινήσεις τους.

