Μουσική, αγορές και πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους περιλαμβάνει το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για τον Ιανουάριο.

Μποστάνι

Αγορά με φρέσκα προϊόντα φυσικής και βιολογικής καλλιέργειας από μικρούς παραγωγούς.

- Κάθε Τετάρτη 14:00-17:00

- Αίθριο

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Reverb Sessions

Tο Reverb Festival επιστρέφει στην Αγορά με ένα ακόμα δυνατό event, και φυσικά με καταξιωμένους DJs σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής στα decks! Τα Reverb Sessions έχουν σκοπό να αναδείξουν την αυθεντική εναλλακτική κουλτούρα της Αθήνας μέσα από τις διαφορετικές μορφές τέχνης, τη διαφορετικότητα των συντελεστών, την ποικιλομορφία και πολυφυλετικότητα.

- Παρασκευή 19/1 || 17:30-23:30

- Αίθριο

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μια δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας. Προσφέρουμε αίμα, δωρίζουμε ζωή!

- Τρίτη 23/1 || 09:00-12:30

- Creative Lab 2

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Athens goes vegan: Α Veganuary project

Η Vegan Life NGO, στο πλαίσιο της πρώτης διεξαγωγής της καμπάνιας Veganuary στην Ελλάδα, μας καλεί στο μοναδικό Veganuary Party με το οποίο θα γιορτάσουμε παρέα τη λήξη ενός μήνα γεμάτου βιγκανισμό! Στο διήμερο πάρτι με τίτλο «Athens goes vegan» θα μάθουμε περισσότερα για το vegan τρόπο ζωής, θα δικτυωθούμε, θα γνωρίσουμε νέα προϊόντα, θα δοκιμάσουμε μοναδικές γεύσεις και θα απολαύσουμε δροσιστικά ποτά υπό τη συνοδεία ανεβαστικής μουσικής!

- Σάββατο 27 & Κυριακή 28/1 || 13:00-23:00

- Αίθριο

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Workshops

Ξέρεις από ίντερνετ; 60+

Workshop ψηφιακής ενδυνάμωσης για 60+ | έως 12 άτομα

Το επιτυχημένο workshop ψηφιακής ενδυνάμωσης επιστρέφει και το 2024 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ανανεωμένο και εμπλουτισμένο! Με διπλό ραντεβού, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και με τη χρήση tablet, μαθαίνουμε να σερφάρουμε στο διαδίκτυο, να αναζητούμε χρήσιμες πληροφορίες, να επικοινωνούμε με φίλους και συγγενείς διαδικτυακά και να πραγματοποιούμε συναλλαγές με το Δημόσιο. Από τους συμμετέχοντες (άτομα ηλικίας 60+) δεν απαιτείται καμία προηγούμενη σχετική εμπειρία, μόνο όρεξη για μάθηση!

- Κάθε Δευτέρα από 22/1 έως 22/4 || 10:00-11:30

- Κάθε Τετάρτη από 24/1 έως 10/4 || 10:00-11:30

- Creative Lab 1

- Κόστος: 60€/ ο κύκλος 12 μαθημάτων

- Η προπώληση μέσω more.gr θα ανοίξει σύντομα

- Διοργάνωση: Δημοτική Αγορά Κυψέλης Χ People Behind

Εισαγωγή στην ξυλουργική με τους hōkō

Μαθαίνουμε μερικές από τις βασικές τεχνικές κατεργασίας ξύλου, ενώ κάνουμε το πρώτο μας έργο, ένα βοηθητικό σκαμπό που θα πάρουμε μαζί μας στο σπίτι στο τέλος του μαθήματος | έως 6 άτομα.

- Κάθε Σάββατο από 20/1 έως 9/3 || 09:30-11:30 & 12:00-14:00

- Creative Lab 2

- Κόστος: 220€/ ο κύκλος 8 μαθημάτων

- Πληροφορίες και κρατήσεις στο www.hokocrafts.com/workshop

Fragments of Time

Το 365 by illustradays, με αφορμή την έκθεση «Fragments of Time», διοργανώνει στις 13 & 14 Ιανουαρίου ένα closing event στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με εικαστικά εργαστήρια και χρωματιστές δράσεις για παιδιά και ενήλικες.

- Σάββατο 13/1 || 11:30-20:30 || Creative Lab 1

- Kυριακή 14/1 || 11:30-20:30 || Creative Lab 2

- ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα.



Αστική Μέλισσα

Bιώσιµο μέλι από διάφορες γειτονιές της πόλης.



illustradays • 365

To 365 μετατρέπεται σε μια χρωματιστή γκαλερί! Από τις 22 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου 2024, το 365 φιλοξενεί τα 44 επιλεγμένα έργα σε μια πρωτότυπη έκθεση.

Carrots

Το Carrots έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει το zero waste πατρόν σαν ρεαλιστική επιλογή για τον σχεδιασμό και την παραγωγή ρούχων, σαν απάντηση στην παγκόσμια παραγωγή, από την οποία πετιούνται κάθε χρόνια 92 δισεκατομμύρια τόνοι υφάσματος πριν καν φτάσει το ρούχο στο κατάστημα ή στον καταναλωτή.



Amigurumi

Εργαστήριο κατασκευής πλεκτών παιδικών παιχνιδιών.



Modistra Hopemade

Εργαστήρι Ραπτικής Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών.

POP UP Καταστήματα

Veganuary Pop Up Store

Η Vegan Life NGO έρχεται αυτό τον Ιανουάριο στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης με αφορμή το Veganuary – δηλαδή την πρόκληση 31 ημερών που ενθαρρύνει διεθνώς τους ανθρώπους να δοκιμάσουν να γίνουν vegan τον Ιανουάριο, αλλά και πέρα από

αυτόν! Με ένα ιδιαίτερο pop up store, η Vegan Life θα δώσει το «παρών» για έναν μήνα γεμάτο διασκέδαση, δικτύωση και ενημέρωση γύρω από τον vegan τρόπο ζωής. Τι θα βρεις στο Pop Up Store; Ενημερωτικό υλικό για τον βιγκανισμό, μοναδικό vegan merch και φυσικά μια παρέα φίλων που ανυπομονεί να σε γνωρίσει, να συζητήσετε και να σου λύσει κάθε απορία για τη δράση της, καθώς και τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει.

- POP UP 1

- Τετάρτη 3/1 έως Τετάρτη 31/1



Hazel Ray Vintage

H Hazel Rey Vintage έρχεται για δεύτερη φορά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με μία συλλογή vintage ρούχων από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 1990.

- POP UP 2

- Παρασκευή-Κυριακή από 12/1 έως 21/1

The Bees Hub

Πολυσυλλεκτική αγορά με παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά από όλη την Ελλάδα, χειροποίητα κοσμήματα, σαπούνια και δερμάτινα είδη.

- POP UP 2

- Παρασκευή 26/1 έως Πέμπτη 1/2

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης - Φωνές | Ιστορίες | Άνθρωποι», μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα - Σάββατο 09:00 – 20:00

και Κυριακή 11:00 – 18:00, εφόσον υπάρχει εκδήλωση στον χώρο.

Επιπρόσθετα, γινόμαστε μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», δίνοντας στους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την ιστορία του εμβληματικού κτηρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, αλλά και τις ιστορίες των ανθρώπων που εργάζονταν και ζούσαν στην Κυψέλη.

