Αμαλιάδα: Ζούσε επί 20 ημέρες με τη νεκρή μητέρα του

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας άνδρας ζούσε με τη νεκρή μητέρα του για περίπου είκοσι ημέρες, στο σπίτι τους στην Αμαλιάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.gr, η έντονη δυσοσμία που ερχόταν από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανευρέθηκε η σορός και το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι, διερευνώνται από τις αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καλέσει για κατάθεση τον γιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.