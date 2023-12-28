Αμαλιάδα: Ζούσε επί 20 ημέρες με τη νεκρή μητέρα του

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας άνδρας ζούσε με τη νεκρή μητέρα του για περίπου είκοσι ημέρες, στο σπίτι τους στην Αμαλιάδα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.gr, η έντονη δυσοσμία που ερχόταν από το διαμέρισμα, που βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής κινητοποίησε τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την αστυνομία.
Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ανευρέθηκε η σορός και το γεγονός ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι, διερευνώνται από τις αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καλέσει για κατάθεση τον γιο.
- Στον εισαγγελέα αύριο ο Νορβηγός για τη δολοφονία του αστυνομικού- «Γνωστός» θαμώνας στο μπαρ
- Μαζί για το παιδί: Προσφέρει το πρώτο πρωϊνό του χρόνου σε 632 παιδιά σε όλη την Ελλάδα
- Νέα Σμύρνη: «Με χτύπησε πρώτος, είχα σπασμένο χέρι, άρπαξα το ψαλίδι και έγινε ό,τι έγινε» είπε ο 18χρονος στην απολογία του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.