Πέλλα: Εξιχνιάστηκε κλοπή χρηματοκιβωτίου με 150.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε μετά από πέντε μήνες η κλοπή 150.000 ευρώ από οικία σε περιοχή της Πέλλας μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μία αλλοδαπή συνεργός του, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, στις 2 Οκτωβρίου 2023 ο προαναφερόμενος άνδρας, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, διέρρηξαν παράθυρο οικίας σε περιοχή της Πέλλας και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο, που περιείχε - σύμφωνα με δήλωση του παθόντα- το ποσό των 150.000 ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η αλλοδαπή γυναίκα παρείχε πληροφορίες για την ύπαρξη του χρηματοκιβωτίου και τους χρόνους απουσίας των ενοίκων. Μάλιστα, σε έρευνα που έγινε στην οικία της σε περιοχή της Πέλλας βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

