Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2024: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο, Κυριακή 10 Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου στο κέντρο της πόλης.

Ειδικότερα, από τις 09.00΄ έως 12.20΄ θα διεξαχθεί ο Ημιμαραθώνιος Δρόμος Αθηνών στη διαδρομή:

Εκκίνηση: Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη (ΜΑΣ)



Διαδρομή: Πανεπιστημίου Αιόλου – Σταδίου-Φιλελλήνων – Λ. Αμαλίας – Α. Διάκου – Αρδηττού (ρεύμα καθόδου) – Λ. Β. Κωνσταντίνου (ρεύμα ανόδου) – Λ. Β. Σοφίας – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Μεσογείων – αναστροφή στην Σοφίας Σλήμαν – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Λ. Β. Σοφίας – Ακαδημίας – Χαλκοκονδύλη – Πατησίων – αναστροφή στο ύψος της οδού Κεφαλληνίας – Πατησίων – Αιόλου – Σταδίου – Φιλελλήνων – Λ. Αμαλίας – Α. Διάκου – Αρδηττού (ρεύμα καθόδου) – Λ. Β. Κωνσταντίνου (ρεύμα καθόδου), Ριζάρη – Λ. Β. Σοφίας – Ακαδημίας – Ρήγα Φεραίου – Πανεπιστημίου – Λ. Αμαλίας.

Τερματισμός: Αμαλίας (ΜΑΣ)

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα διεξαχθούν:

09.25΄-09.50΄, Αγώνας Δρόμου Παιδιού-Γονέα (Family Run) και ΑμεΑ – SOΗ:

Εκκίνηση Λ. Βασ. Σοφίας στο ύψος της ΛΑΕΔ – Βυζαντινό Μουσείο – Τερματισμός Πλατεία Συντάγματος (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη)

12.00΄-13.30΄, Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.:

Εκκίνηση: Στην Πλατεία Συντάγματος (στο ύψος της Οδού Ερμού, με κατεύθυνση προς την Οδό Σταδίου)

Διαδρομή: Σταδίου – Αιόλου – Πατησίων (ρεύμα προς Ομόνοια) – Αναστροφή Πιπίνου – Πατησίων – Πανεπιστημίου – Λ. Αμαλίας

Τερματισμός: Λ.Αμαλίας (ΜΑΣ)

Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, την Κυριακή 10/03/2024 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 13.30΄, στις κατωτέρω λεωφόρους, οδούς και πλατείες, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Συγγρού.

– Στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει ως ανωτέρω κατά τις ώρες 06.00΄ έως 14.00΄, ενώ περαιτέρω στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σουρή και Λ. Βασ. Σοφίας, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από την 14.00΄ ώρα του Σαββάτου 09/03/2024 έως την 14.00΄ ώρα της Κυριακής 10/03/2024.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Στο τμήμα της από Αμερικής έως πλ. Συντάγματος η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από ώρα 06.00΄ έως ώρα 13.30΄ της Κυριακής 10/03/2024.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Πλατεία Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό κατά τις ώρες 06.00΄ έως 13.30΄ της Κυριακής 10/03/2024.

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Μελετίου και της πλατείας Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Συγγρού.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αραβαντινού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ρηγίλλης σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κολωνού και της πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της.

Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της.

Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της.

Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Βασ. Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανόρμου και Λ. Κηφισίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ από τη Λ. Κατεχάκη έως τον πύργο Αθηνών και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου έως τη Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Λεβαδείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων έως τη Λ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου – Αγ. Μελετίου.

Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

Λ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου.

Λ. Βασ. Σοφίας – Κόκκαλη.

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης (μόνο για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ε.Κ.Α.Β.).

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ:

Λόγω των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Μέσω Λ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αλεξάνδρας) – αριστερά Πανόρμου (ρεύμα προς Λ. Κηφισίας) – αριστερά Λ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – δεξιά Λ. Κατεχάκη – συνέχεια Π.Κανελλοπούλου – συνέχεια είτε δεξιά Κοκκινοπούλου είτε ευθεία προς Καρέα – Λ.Αλίμου.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθηνών:

Μέσω Ούλωφ Πάλμε – συνέχεια Κοκκινοπούλου – αριστέρα Λ. Κατεχάκη (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων) – αριστερά Λ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο Αθηνών) – δεξιά Πανόρμου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ.Αλεξάνδρας) – Λ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων).

Από Κέντρο Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος ή,

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης.

Από Κέντρο Αθηνών προς Δυτικά Προάστια:

Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω περιοχής Κυψέλης προς Πατησίων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί, μετά το ύψος Αγίου Μελετίου) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω Βριλησσού – Κων/νου Περρίκου – Γεωργίου Μπάκου – Περικλή Σταύρου – Λ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – συνέχεια προς Αττική Οδό – Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Πατησίων – Αγαθουπόλεως – προς Αχαρνών (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ:

Για περαιτέρω διευκρινίσεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για την παροχή πληροφοριών για εναλλακτικά δρομολόγια προς τους πολίτες που είναι απαραίτητο να μετακινηθούν στην ανωτέρω περιοχή, θα παρέχονται από αστυνομικούς στο Κέντρο Επιχειρήσεων Ημιμαραθωνίου το Σάββατο (9-3-2024) από 08.00 έως 23:00 και την Κυριακή (10-3-2024) από 06.00 έως τη λήξη της εκδήλωσης στα κάτωθι τηλέφωνα: 210-8708237, 210-8708238, 210-8708239

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

