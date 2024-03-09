Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο από τη στιγμή του πυροβολισμού - Ο 35χρονος πέφτει στο έδαφος

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο με τη στιγμή που ο 35χρονος άνδρας πέφτει στο έδαφος, αφού δέχεται σφαίρα στο κεφάλι, χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, φέρνει στο φως το skai.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα πριν, ομάδα ανδρών τρέχει προς την καφετέρια, από όπου στη συνέχεια βγαίνει το θύμα κρατώντας στο χέρι ένα ξύλο, όπως και άλλοι γύρω του δίνοντας την εικόνα ότι έχει ξεκινήσει καβγάς.

Ο 35χρονος βγαίνει από την καφετέρια και φαίνεται έτοιμος να καταφέρει χτύπημα, όμως πέφτει ακίνητος στο έδαφος.

Γύρω του τρέχουν άλλοι άνδρες οι οποίοι προς στιγμήν δεν έχουν αντιληφθεί τι έχει συμβεί.

Στη συνέχεια σκύβουν πάνω από τον 35χρονο, ο οποίος είναι ακίνητος στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Μιχαήλ Βόδα

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου στην συνέχεια κατέληξε.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

