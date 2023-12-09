Οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και οι θέσεις των δικαστών

Ρεπορτάζ, Ιωάννα Μάνδρου

Οι επικείμενες ρυθμίσεις της κυβέρνησης για ευρείες αλλαγές στην ποινική δικαιοσύνη και ο νέος δικαστικός χάρτης της χώρας που ετοιμάζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη Γενική Συνέλευση της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που πραγματοποιήθηκε στο Εφετείο Αθηνών.

Από την πλευρά των εκπροσώπων του δικαστικού σώματος αλλά και της ηγεσίας της Δικαιοσύνης που εκπροσωπήθηκε απο την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα και την Εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γεωργία Αδειλίνη εκφράστηκε στα βασικά σημεία, συμφωνία για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, με στόχο την επιτάχυνση, ενώ όλοι σημείωσαν το θλιβερά ρεκόρ της χώρας να κατέχει 147η θέση στην παγκόσμια κατάταξη σχετικά με τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης.

Μιλώντας στους δικαστές και τους εισαγγελείς ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των αλλαγών, στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, αλλά και στην πρόθεση του για διάλογο και συναινέσεις με όλους τους φορείς της δικαιοσύνης, δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους.

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε και στην ικανοποίηση αιτημάτων του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει με σκληρή γλώσσα για νομοθετικές επιλογές του παρελθόντος, υπονοώντας τους ποινικούς κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019, αφήνοντας αιχμές, για τη συμμετοχή, εκπρόσωπων μεγάλων δικηγορικών γραφείων στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που νομοθετούσαν, όπως είπε, για τους πελάτες τους.

Σε ότι αφορά τις επικείμενες αλλαγές στον δικαστικό χάρτη της χώρας ο κ. Φλωρίδης τόνισε, ότι μελετώνται όλες οι προτάσεις, Παγκόσμιας Τράπεζας, ειδικής επιτροπής του υπουργείου και άλλες, πριν η κυβέρνηση αποφασίσει να νομοθετήσει.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις απονομής της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην 147η παγκόσμια θέση στο θέμα των καθυστερήσεων, κάτι που έχει ανάψει «κόκκινο φωτάκι» στους ξένους επενδυτές οι οποίοι τα πρώτα που κοιτούν είναι αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα σε μια χώρα και το πως λειτουργεί η δικαιοσύνη. Το 147 δεν είναι ένα απλό νούμερο, είναι κάτι που αφορά όλους μας και το μέλλον των παιδιών μας, προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης.



Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Ενώσεως Δικαστικών και Εισαγγελέων Μαργαρίτα Στενιώτη, αναφερόμενη σε πιθανή κατάργηση στο πλαίσιο του νέου δικαστικού χάρτη, πρωτοδικείων και εφετείων, εξέφρασε την αντίρρηση της σε σημειώνοντας ότι «κάτι τέτοιο δεν ενδείκνυται σε μια νησιωτική χώρα».

Για το ενδεχόμενο οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη να περιλάβουν και την ένταξη των ειρηνοδικών στην ποινική και πολιτική δικαιοσύνη, η κυρία Στενιώτη, αντιπρότεινε να υπάρξουν ενοποιήσεις ειρηνοδικείων ανά την επικράτεια.

«Θεωρούμε, τόνισε, αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης τη διατήρηση των Ειρηνοδικείων. Προτείνουμε πολυδυναμικά μητροπολιτικά ειρηνοδικεία, αύξηση των δικαστικών επιδομάτων -που πετύχαμε με διαπραγμάτευση και οι έξι δικαστικές ενώσεις - την αυτοτέλεια των δικαστηρίων και την ανακατανομή οργανικών θέσεων»



Κλείνοντας, η κυρία Στενιώτη δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η εκτελεστική εξουσία αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη ως το φτωχό συγγενή και είναι αναγκαίο στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να θεσπιστεί η οικονομική αυτοτέλεια της δικαιοσύνης και ένας αυτοτελής οικονομικός προϋπολογισμός.



Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Ιωάννα Κλάπα, μιλώντας στους δικαστές τόνισε την αναγκαιότητα ευρείας μεταρρύθμισης στη δικαιοσύνη, ενώ κάλεσε τους δικαστές να αναλάβουν - και αυτοί- τις ευθύνες τους για την κατάσταση του δικαστικού συστήματος, υπογραμμίζοντας, ότι χρειάζεται «αυτογνωσία και αυτοβελτίωση».

Αναφερόμενη στην επικείμενη αλλαγή του δικαστικού χάρτη της χώρας η κυρία Κλάπα, ανέφερε ότι υπάρχει δυσανάλογη κατανομή εργασίας μεταξύ των δικαστηρίων και ο ισχύων δικαστικός χάρτης δεν αντιστοιχεί στις σημερινές ανάγκες, καθώς πολλές φορές δεν είναι εφικτή ούτε η λειτουργία ενός δικαστηρίου λόγω απουσίας δικαστών. Και προσέθεσε ότι για τις επικείμενες αλλαγές απαιτείται ανταλλαγή απόψεων όλων των ενδιαφερομένων.

Από την πλευρά της η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, χαρακτήρισε σοβαρές τομές, μερικές από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ τάχθηκε υπέρ και των νέων διατάξεων για κατάργηση των πολυμελών συνθέσεων στα δικαστήρια του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.

Σε ό,τι αφορά την ενοποίηση και την ένταξη των Ειρηνοδικών στην ποινική και πολιτική δικαιοσύνη, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις και τόνισε, ότι η όποια μεταβολή για νέο δικαστικό χάρτη απαιτεί συναινέσεις.

Παράλληλα, η κυρία Αδειλίνη, εξέφρασε την άποψη, ότι πρέπει να υπάρξει και ευρεία αποποινικοποίηση των ήσσονος σημασίας αδικημάτων, προκειμένου να μειωθεί ο τεράστιος όγκος των ποινικών υποθέσεων. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την επαναφορά της αυτεπάγγελτης δίωξης για το αδίκημα της απιστίας των τραπεζικών στελεχών και υπενθύμισε τις αλλεπάλληλες αναιρέσεις που είχε ασκήσει ο προκάτοχος της πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας επί του θέματος αυτού, οι οποίες δεν ευδοκίμησαν.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, ξεκίνησε το χαιρετισμό, λέγοντας, ότι



«Είναι ντροπή να μιλάει ο υπουργός Οικονομικών για κυβερνώσα Δικαιοσύνη», ενώ εξέφρασε αντιρρήσεις για την κατάργηση ανά την επικράτεια δικαστικών μονάδων.

Αναφερόμενος στις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, που προβλέπουν έκτιση μέρους της ποινής στις ποινές πάνω από χρόνια, ο κ. Βερβεσός ανέφερε ότι είναι

παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, το να πηγαίνει κάποιος φυλακή ενώ δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα.



Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΔΣΑ, διερωτήθηκε «για πόσο καιρό θα είμαστε όμηροι της άποψης, ότι, η αυστηροποίηση των ποινών είναι η Λυδία λίθος για τη λύση των προβλημάτων της δικαιοσύνης. Τις φτάσαμε στο απώτερο όριο τις ποινές. Και τι άλλαξε; Σταμάτησαν οι γυναικοντονίες, η οπαδική βία; ή η νεανική βία;»



Τέλος, τις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΕΔΕ χαιρέτησαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γεώργιος Γεωργαντάς, εκπρόσωποι των κομμάτων και δικαστικών Ενώσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.