Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε και φέτος στο πρώτο μεγάλο λιμάνι της χώρας τον Πειραιά, η τελετή του Αγιασμού των υδάτων χοροστατούντος του Μητροπολίτου Πειραιώς & Φαλήρου κ. Σεραφείμ και παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Στις 11:00 το πρωί, στον προβλήτα απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πειραιώς, έγινε η τελετή Αγιασμού των υδάτων ενώ άνδρες του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων βούτηξαν και έπιασαν τον Σταυρό.

"Είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό και την ορθοδοξία η ημέρα του Αγιασμού των υδάτων" είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης. "Οι Ελληνες απανταχού γιορτάζουν με μεγαλοπρέπεια αυτή την ημέρα που μας ενώνει και μας κάνει πιο δυνατούς. Εύχομαι στην Ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία στην ακτοπλοΐα στα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και στους Ελληνες ναυτικούς, ήρεμες θάλασσες" τόνισε ο κ.Στυλιανίδης. Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής "θα είναι πάντα δίπλα τους για να λύνει τα προβλήματά τους με πρακτικό και άμεσο τρόπο". "Οχι πολλά λόγια αλλά πράξεις" σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής 'Α Πειραιώς και Νήσων Κώστας Κατσαφάδος που εκπροσώπησε τη βουλή είπε ότι σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για την ορθοδοξία, τους ναυτικούς και τον Πειραιά ενώ ευχήθηκε γαλήνιες θάλασσες σε όλους του ναυτικούς και καλή φώτιση σε όλους τους Ελληνες και τις Ελληνίδες. Η νέα υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου ευχήθηκε χρόνια πολλά στους ναυτικούς και σε όλη την Ελλάδα. "Το σημερινό φως το φως της αγάπης το φως της αλήθειας το φως της ευθυκρισίας να πλημμυρίσει τις καρδιές μας αλλά και τα μυαλά μας" ανέφερε η ίδια.

Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Β Πειραιά Νίνα Κασιμάτη ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για τη μεγάλη ημέρα των φώτων. Είπε ότι εκ μέρους του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κασελάκη εύχεται υγεία και δύναμη σε όλο τον ελληνισμό και σε κάθε άνθρωπο αλλά και "καλή φώτιση στους ιθύνοντες για τα εθνικά και κοινωνικά συμφέροντα που βάλλονται". "Να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί και αυτή τη χρονιά" πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε ότι με ιδιαίτερη λαμπρότητα και φέτος όπως κάθε χρόνιά ο εορτασμός των Θεοφανείων πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό λιμάνι της χώρας τον Πειραιά

Ο κ.Μώραλης ευχαρίστησε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ενώ ευχήθηκε περαστικά στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους τους Ελληνες και σε όλους τους Πειραιώτες. Λόγω της κατάδυσης του τιμίου σταυρού στο λιμάνι του Πειραιά, υπήρξαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

