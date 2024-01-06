Θεοφάνεια στα Χανιά: Βούτηξαν να πιάσουν τον σταυρό παρουσία του πρωθυπουργού – Γεμάτο από κόσμο το λιμάνι

Εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν το παλιό λιμάνι Χανίων για τον αγιασμό των υδάτων παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο καλός καιρός βοήθησε τους τολμηρούς που αποφάσισαν να τηρήσουν το έθιμο των Θεοφανίων και να βουτήξουν στα κρύα νερά του λιμανιού για να πιάσουν τον σταυρό.

Η κατάδυση του σταυρού από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνό, έγινε φέτος παρουσία του πρωθυπουργού.

Σκάφη και καΐκια βρίσκονταν από νωρίς στο παλιό λιμάνι μπροστά από την εξέδρα όπου ο Μητροπολίτης θα έριχνε τον σταυρό, ενώ κάποιοι από τους κολυμβητές λίγη ώρα πριν από τη βουτιά για να πιάσουν τον σταυρό απαθανατίστηκαν στον φακό του Flashnews.gr.

Νωρίτερα είχε τελεστεί αγιασμός και θεία λειτουργία στη Μητρόπολη Χανίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, τους βουλευτές του νομού της ΝΔ Σέβη Βολουδάκη και Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη και τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή.



Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα έχει κατ΄ιδίαν συνάντηση στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στα Χανιά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, με τον οποίο αναμένεται να συζητήσουν για τις κρίσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία αλλά και για την προμήθεια F-35 από την Ελλάδα.

