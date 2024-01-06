Επ' αυτοφώρω συνέλαβαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 17χρονος, τη στιγμή που διέπραττε ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην περιοχή του Ευόσμου. Έπειτα από έρευνα της αστυνομίας εξιχνιάστηκαν τρεις επιπλέον ληστείες που διέπραξε ο 17χρονος στο ίδιο κατάστημα μαζί με συνομήλικο συνεργό του

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού - Ευόσμου σε συνεργασία με συναδέλφους τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και των Τμημάτων Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ξημερώματα της Παρασκευής συνέλαβαν τον 17χρονο, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από το ταμείο του καταστήματος 160 ευρώ.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον υπεύθυνο του καταστήματος, 1 μαχαίρι τύπου πεταλούδα, 1 κουκούλα full face και 1 ζευγάρι γάντια.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα, πρόκειται για 17χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος συνομήλικου συνεργού του, που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ο συλληφθείς από κοινού με συνομήλικο συνεργό του, το τελευταίο δεκαπενθήμερο δρώντας μεταμεσονύχτιες ώρες προέβησαν σε τρεις επιπλέον ληστείες με την απειλή μαχαιριών στο ίδιο κατάστημα, απ' όπου αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 1900 ευρώ και καπνικά προϊόντα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

