Με λαμπρότητα και παρουσία αρκετού κόσμου λόγω και των καλών καιρικών συνθηκών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο νησί της Ρόδου η τελετή καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανίων, ενώ ανάλογες τελετές πραγματοποιήθηκαν και σε όλα τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου.

Στη Ρόδο παρουσία των εκπροσώπων των τοπικών αρχών και παρουσία αρκετού κόσμου που είχε κατακλύσει την παραλία Μανδρακίου η θεία λειτουργία χοροστατούντος του μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλλου ξεκίνησε νωρίς το πρωί, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο Μέγας Αγιασμός εντός του ναού.

Στη συνέχεια, ακολούθησε πομπή για τη συνέχιση της τελετής.

Αρκετοί ήταν οι τολμηροί που και φέτος έπεσαν στα παγωμένα νερά προκειμένου να ανασύρουν τον Τίμιο Σταυρό που ανέσυρε ο Γιώργος Μηλιός.

Πηγή: skai.gr

