Πυρετώδεις είναι στην Πάτρα οι προετοιμασίες για την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της Κυριακής.

Μάλιστα, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, φοιτητές και μέλη των πληρωμάτων, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα αναμένονται 65 εκδρομικά πούλμαν από όλη τη χώρα.

Το σχέδιο ασφαλείας για το Πατρινό Καρναβάλι φέτος προβλέπει για πρώτη φορά την Παρουσία ψυχολόγου στο υπαίθριο ιατρείο, με στόχο την εντιμετώπιση των κρίσεων πανικού.

Παράλληλα θα έχουν ταυτόχρονη εφημέρευση και ετοιμότητα τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και των δύο νοσοκομειακών μονάδων, «Άγιος Ανδρέας» και Πανεπιστημιακό Πάτρας.

Επίσης, σε δωδεκάωρη λειτουργία θα τεθεί και τις δύο ημέρες το Κέντρο Υγείας βορείου Τομέα Πατρών (πρώην ΙΚΑ Αγ. Αλεξίου) από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 24:00.

Στη διάθεσή του θα βρίσκεται και το νέο ασθενοφόρο που παραχωρήθηκε πρόσφατα στην 6η ΥΠΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.